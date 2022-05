Er komt geen nieuw dierenasiel in Alphen. De Dierenbescherming gaat zwerfdieren opvangen via het dierenasiel in Gouda.

Dat meldt het gemeentebestuur, in antwoord op vragen van Nieuw Elan-raadslid Robert Jan Blom. Hij maakte zich onlangs, net als de Dierenambulance, zorgen over het verdwijnen van het enige dierenasiel van Alphen, Dierenasiel Beestenspul.

Die zorgen zijn niet gegrond, volgens de gemeente. De Dierenbescherming neemt de taken over van Beestenspul, dat per 1 juli sluit, en draagt via het asiel in Gouda zorg voor de opvang van zwerfdieren.

Slechts kwartier langer

Maar Gouda, is dat niet te ver voor een dier in nood? "De rit naar Gouda kan voor noodlijdende dieren fataal zijn", zei Blom. Ook daar hoeft Blom zich geen zorgen om te maken, volgens Alphen. "De aanrijdtijd van de ambulancepost van de Dierenambulance naar de opvanglocatie in Gouda is slechts een kwartier langer dan de aanrijdtijd naar Beestenspul (8 minuten)", schrijft Alphen. "Dat is ruim binnen de maximale aanrijdtijd van 45 minuten die de Dierenbescherming aanhoudt."

Overigens ziet de Dierenbescherming een terugloop van het aantal zwerfdieren. De twee dieren die nog in het pand aan het Rietveldsepad verblijven, gaan naar Gouda.