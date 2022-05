De langverwachte bouw van een nieuw dorpshuis in Zwammerdam is een flinke stap dichterbij gekomen.

Nog voor de zomervakantie neemt de Alphense gemeenteraad waarschijnlijk een besluit over het bestemmingsplan dat de bouw van deze zogenaamde multifunctionele accommodatie (MFA) regelt. Dit meldt de gemeente na de uitspraak vandaag van de Raad van State, die bezwaren van een groep omwonenden tegen dat bestemmingsplan grotendeels heeft afgewezen. Dat protest ging over de verkeersafwikkeling op de Spoorlaan, waar de MFA moet komen. Ook vrezen de bewoners overlast van festiviteiten in de MFA.

Deze tussenuitspraak van de Raad van State betekent dus dat de gemeente door kan met het al flink vertraagde MFA-plan, mits ze eerst enkele foutjes in het bestemmingsplan repareert. Zo moet de gemeente vastleggen dat in de nieuwe brandweerkazerne slechts één verdiepingsvloer mag komen. Ook mag zij geen geluidschermen laten plaatsen en moet met het waterschap in gesprek over de waterafvoer- en berging.

Alphen krijgt van de Raad van State vier maanden de tijd om het bestemmingsplan te repareren, maar wil dus sneller. Eigenlijk had ze allang willen beginnen.

Teleurgesteld

Bewoner Wim de Wit, die met nog bijna 20 anderen optrekt, is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. "Maar die moeten we ook nog even goed bestuderen, dus ik kan nu nauwelijks reageren." Hij benadrukt dat er later ook nog bezwaar kan worden gemaakt tegen de aanvraag voor de bouwvergunning.

In de MFA komt niet alleen de nieuwe brandweerkazerne, ook de basisschool verkast naar de kant van Zwammerdam bij de voetbalvelden. Er is ook plek voor kinderopvang, een gymzaal en een buurthuis. Niet iedereen vindt de Spoorlaan de beste plek voor een buurthuis. Een groep oudere Dammenaren had die liever in de oude dorpskern gezien.