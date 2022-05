Picnic is begonnen met het bezorgen van boodschappen in Bodegraven. Het is een experiment voor de websuper, want de boodschappen worden vanuit Alphen geleverd.

Normaal gesproken heeft Picnic in de plaats waar het de boodschappen bezorgt een zogenoemde hub. Daar komen de boodschappen aan, vanuit distributiecentra, en worden ze verdeeld over bezorgkarretjes. In het Groene Hart hebben Gouda en Alphen zo'n hub.

Bodegraven krijgt dat niet, maar inwoners kunnen sinds vandaag wel hun boodschappen via Picnic thuis laten bezorgen. "De boodschappen voor Bodegravers komen vanuit Alphen, het is een soort experiment van Picnic", vertelt woordvoerder Romke Spierdijk.

Datagericht

"Het is niet altijd makkelijk om een hub te vinden", legt hij uit. "Normaal bezorgt Picnic dichterbij de hub, nu gaan we testen of dit ook lukt qua afstand en of de boodschappen steeds op tijd zijn. Picnic is heel datagericht, alles wordt bijgehouden. Als het slaagt, kunnen we het op meer plekken op deze manier doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Bodegravers ander boodschappengedrag vertonen dan mensen elders in het land."

Of ook inwoners van Zwammerdam gebruik kunnen maken van de service, weet Spierdijk niet. In Alphen, Gouda en Waddinxveen rijdt Picnic nu rond. In deze plaatsen (plus Bodegraven) staan zo'n duizend mensen op de wachtlijst. Er rijden 30 karakteristieke (elektrische) karretjes en zestig bezorgers rond in het Groene Hart.