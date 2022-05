In het Rode Dorp in Alphen is woensdagnacht wéér brand geweest. Deze keer rukte de brandweer uit voor een brand in een schuurtje.

Het zou de derde keer zijn dat dit schuurtje in brand stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Zeer waarschijnlijk gaat het om brandstichting. Het Rode Dorp wordt de laatste weken geteisterd door meerdere branden. Er is verschillende keren brand gesticht, waaronder in een schuur en een sloophuis. Ook is er huisraad dat op straat was neergezet in brand gestoken. In het Rode Dorp staan huizen leeg in afwachting van sloop.