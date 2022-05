Hoe zorg je dat mensen die achter hun computer hun gal spuwen en oproepen tot protest geen groot oproer veroorzaken? Tegen zulke figuren wil de gemeente Alphen zich wapenen.

Eind dit jaar moet er een nieuw veiligheidsplan liggen waarin staat hoe 'digitaal toezicht' (beter) kan worden geregeld, aldus de gemeente. Die zegt er meteen bij dat het aan de politie is om te signaleren wanneer mensen online oproepen tot ordeverstoring, zoals vorig jaar met een in de kiem gesmoord coronaprotest op het Alphense Rijnplein.

"De gemeente heeft toen een noodverordening voorbereid, maar die hebben we uiteindelijk niet hoeven gebruiken", meldt een woordvoerder. Enkele personen die opriepen tot rellen en vernielen werden nog voor het protest (thuis) aangehouden. Deze daders kregen een maand cel.

Protesteren mag, benadrukt John Nieumeijer, teamchef van de Alphense politie. "Dat is een grondrecht. Als wij signalen krijgen dat mensen van zich willen laten horen, kan het heel nuttig zijn om vooraf contact te zoeken en goede afspraken te maken. Dat is enkele malen gebeurd met fakkeloptochten in Alphen en met een protest bij de Alphense gevangenis, toen daar de man vastzat die begin dit jaar met een fakkel bij de woning van minister Sigrid Kaag stond en daarvoor werd veroordeeld."

Maar er is ook een duidelijke grens, benadrukt Nieumeijer. "Oproepen tot geweld is gewoon strafbaar." De politie-eenheid Den Haag, waar Alphen onder valt, heeft specialisten die wat diepgravender kunnen zoeken wanneer er meldingen komen van mensen die opvallen met hun computergedrag.

De gemeente Alphen signaleert in ieder geval dat ze 'steeds vaker wordt geconfronteerd met ordeverstoringen die online beginnen of daar versterkt worden'. Ze ziet ook meer maatschappelijk ongenoegen. "Een deel speelt zich online af. Kan de gemeente dan tijdig ingrijpen?"

Het zijn volgens Nieumeijer 'essentiële zaken' om de komende jaren aan te (blijven) werken. Vorige week bepaalde de rechter dat complotdenkers die onder meer de Bodegraafse burgemeester op de korrel namen ruim twee ton schadevergoeding moeten betalen.

De vaak online geuite beschuldiging luidde dat de gemeente betrokken was bij rituele kindermoorden. Nieumeijer: "Je merkt dat sommige mensen zich in zulke theorieën laten meezuigen en op een bepaald moment ook bereid zijn om geweld te gebruiken. Je ziet ook groepen opschuiven in hun standpunten en het is lastig om daar grip op te krijgen."