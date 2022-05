Een scooterrijder is dinsdagochtend in botsing gekomen met een vuilniswagen in de Stationsstraat in Alphen.

Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Prins Hendrikstraat bij de brug. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. De scooterrijder lijkt gelukt te hebben gehad. Het slachtoffer kon lopend de ambulance in, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht. Volg Alphen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen