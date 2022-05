B. heeft van de rechter 382 dagen jeugddetentie gekregen. Ook legt de rechter hem voorwaardelijk jeugd-tbs op. B. is volgens de rechter verminderd toerekeningsvatbaar, daarom wordt hij via het jeugdstrafrecht berecht. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden veertien maanden jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs.

Dat laatste geldt ook voor zijn mededader A. M. (18) uit Bilthoven. Die laatste stond achter gesloten deuren voor de kinderrechter en krijgt negen maanden jeugddetentie en jeugd-tbs, gelijk aan wat de officier eiste.

De twee overvielen op 10 mei 2021 het gezin in hun slaap, bonden hen en één van kinderen vast en dreigden hun ledematen af te snijden als ze niet zouden vertellen waar 'de kluis' was. Pas na een uur gingen de twee weg, met onder andere geld, een laptop en een fiets.

Impact

Het Boskoopse gezin liet twee weken geleden geleden tijdens de zitting in de rechtbank weten dat de overval grote impact op hun leven heeft. "Er is voor altijd een tijd voor de overval en een tijd na de overval", sprak de moeder. "In gedachten zag ik mezelf badend in het bloed op bed liggen. Ik probeerde mee te werken, met jullie te praten en uit te leggen dat we geen kluis hebben."

De twee zijn ook veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw op de Tunnelweg in Nijmegen, dat gebeurde een dag voor de overval. M. ging al eens eerder in fout, zo blijkt uit de uitspraak van de rechtbank. Hij werd eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en kreeg ook hiervoor al jeugd-tbs.

B. en M. werden een dag na de overval opgepakt. Bij B. thuis vond de politie spullen terug die bij de overval waren buitgemaakt. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook nog een derde verdachte in beeld, maar onduidelijk is wanneer deze man moet voorkomen en wat zijn rol is geweest.