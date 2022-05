Op het Laagveen in Ter Aar heeft een buurtbewoner mogelijk geschoten op een groepje jongeren die overlast veroorzaakten. Niemand is gewond geraakt. Het wapen is in beslag genomen.

Het schot zou zaterdagavond laat zijn verlost vanwege overlast van de jeugd op een nabijgelegen parkje. Verboden, maar het werkte wel. De jeugd vertrok. De politie was wel gealarmeerd. Die heeft het vuurwapen meegenomen.