De uitbraak van de besmettelijke vogelgriep in Boskoop heeft geen grote gevolgen voor de Alphense kinderboerderij Zegersloot, die zondag een schaapscheerdersfeest op het programma heeft staan.

"We hadden onze kippen al opgehokt, dus het publiek is gewoon welkom", zegt beheerder van de kinderboerderij Nanouk Knape. "Alleen mogen zij zondag niet bij de kippen komen en wij mogen geen eieren verkopen."

In Boskoop werden donderdag zo'n driehonderd dieren (kippen, eenden en fazanten) gedood, nadat bij een klein bedrijf vogelgriep was geconstateerd. Dat leidt ook tot restricties in de omgeving, zoals een vervoersverbod voor pluimvee.

Het schaapscheerdersfeest begint zondag om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De afgelopen twee jaar kon het evenement door de coronabeperkingen niet doorgaan. Er zijn ook demonstraties wol spinnen en kaas maken en er zijn kraampjes waar vanalles te koop is. Jonge bezoekers kunnen zich uitleven op het springkussen of ponyritjes maken.

Van volwassenen vraagt de kinderboerderij entree. De kinderboerderij moet van de gemeente Alphen meer eigen inkomsten genereren. Een dreigende sluiting van kinderboerderij Bospark werd afgewend.