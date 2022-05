Vlees noch vis, een document zonder veel visie, vaag op belangrijke punten. Het kakelverse Alphense coalitieakkoord is zacht gezegd koeltjes ontvangen bij oppositiepartijen.

Dat werd duidelijk bij een rondje reacties van de oppositiepartijen bij de presentatie van het akkoord van Nieuw Elan, D66, VVD en CDA, donderdagavond in de raad. "Het blijft vaag op veel belangrijke punten, met name op duurzaamheid. We gaan het niet redden met de beperkende maatregelen over windmolens en zonneweides", zei José Huls van GroenLinks.

Die partij sprak eerder al de teleurstelling uit dat het, nadat het van vijf naar zes zetels ging, niet aan tafel mocht bij de formatieonderhandelingen. GL is ook boos over het feit dat een tarief per afvalzak nu al wordt afgeschoten. "De vervuiler betaalt, dat is de effectiefste maatregel", doelt zij op de aanpak van het afvalprobleem. Het scheidingspercentage is te laag. De nieuwe coalitie wil graag een proef met nascheiden doen.

Heimwee

"Vlees noch vis, ik ben teleurgesteld. Je kunt er nog alle kanten mee op", zei Ank de Groot van RijnGouweLokaal. Ook die partij, die van één naar twee zetels ging, stipte nog aan dat het vreemd was dat ze helemaal niet zijn uitgenodigd om mee te praten.

RGL, mét SP en GroenLinks, vindt het vreemd dat er geen alternatief voor de Gnephoek wordt genoemd. De coalitie mikt volle bak op bouwen in die polder, maar het is pas eind dit jaar duidelijk of de polder daadwerkelijk bebouwd kan worden. Huls: "Kijk naar alternatieven in Alphen-west, zoals Hoorn en Rijnhaven."

PvdA vindt dat het akkoord te ambtelijk is en zonder veel visie is geschreven. "Ik krijg zo een klein beetje heimwee naar het vorige akkoord", zei fractieleider Ernst-Jan Straver. Hij vindt ook dat de kernen zeer summier worden genoemd. "Een aantal zaken kan aanzienlijk concreter." FVD vindt dat er te weinig over veiligheid wordt gerept.