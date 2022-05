De fietsbrug over het Aarkanaal is in april 2024 klaar. Na de zomer starten de werkzaamheden.

De brug, waar ook voetgangers overheen kunnen, scheelt met name voor (middelbare) scholieren uit Aarlanderveen of Nieuwkoop een slok op een borrel. Zij hoeven straks een stuk minder ver te fietsen. Het bouwwerk gaat via de Burgemeester Bruins Slotsingel naar de Nieuwkoopseweg en daarbij kruist-ie de Westkanaalweg, het Aarkanaal en de Oostkanaalweg (N207). Over de aanleg van de brug wordt al jaren gepraat. De provincie - die een deel betaalt - de gemeente en de fietsersbond dromen er al heel lang van. Maar onder meer rechtszaken vertraagden de start van het werk. In september wordt dan eindelijk begonnen met de brug vlak bij het Zegerslootgebied. Zeer korte afsluiting Dan worden de grondlichamen gemaakt. In 2023 worden eerst de funderingen en dan de brugdekken neergezet. Daarna worden de fietspaden naar de brug geasfalteerd en kan de brug uiterlijk in april 2024 open. De operatie heeft weinig gevolgen voor het wegverkeer, aldus de gemeente: de N207 en de Westkanaalweg zijn 'maar zeer kort' afgesloten. Het ontwerp krijgt, door eenvoudige, regelmatige vormen, een rustige uitstraling. Maar de specifieke vormen van de pijlers maken de brug wel herkenbaar en dragen bij aan de functie als 'poort van de stad'.