Het gebrek aan personeel nekt nu ook de Alphense horecazaak Maggie Blue. Door een tekort aan koks blijft de zaak voortaan op dinsdag gesloten.

"Het is een vervelende keuze, maar het is wat het is", zegt eigenaar Martin Kalkhoven berustend. "Ik denk dat er niemand is die zegt, hoe kan het nou dat hij geen kok kan vinden."

De zaak op het Thorbeckeplein is per direct nog vijf dagen geopend, op maandag en dinsdag kunnen gasten er voorlopig niet terecht. "We kunnen altijd weer terugschakelen, als ik iemand vind. Maar de werving- en selectiebureaus die ik heb gesproken gaan niet eens meer op zoek naar een kok. Koks zijn echt moeilijk te vinden."

Kalkhoven wil bovendien zorgen dat het personeel dat hij heeft, behouden blijft. "Ik moet voorkomen dat we met z'n allen compleet doordraaien. Ik draai liever vijf dagen goed, dan zes dagen op halve bezetting. Dan krijg je uiteindelijk ook scheve gezichten. Ik wil iedereen goed kunnen bedienen. Dat is goed voor de kwaliteit die we leveren en voor het personeel."

Bij de andere zaken van Kalkhoven, 's Molenaarsbrug (zes dagen open) en Wet 'n Wild (zeven dagen open), is er voldoende personeel om de huidige openingstijden te blijven draaien.