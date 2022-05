De vorig jaar als proef geplaatste graffitiwand vlak bij de dagcamping aan de Zegerplas is een blijvertje.

De gemeente Alphen wil de vergunning die was afgegeven voor het plaatsen van de wand - een idee van kunstenaar Joost Zwanenburg - nu met vijf jaar verlengen. "De plek wordt frequent gebruikt voor het maken van nieuwe afbeeldingen en we hebben geen klachten gekregen over eventuele overlast in het gebied waar de wand staat", meldt een woordvoerder van de gemeente.

De graffitiwand vervangt in feite het exemplaar dat eerder in Zegersloot stond, aan de andere kant van de Burgemeester Bruins Slotsingel.