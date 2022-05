Het mobiele vaccinatieteam van de GGD bezoekt de pop-up locaties in de regio nog een aantal weken. Rond half juni gaat de GGD stoppen met de mobiele teams. De aantallen bezoekers lopen langzaam terug. Sommige pop-ups sluiten na een lange succesvolle periode.

Volgende week zijn er nog pop-up locaties in Alphen, Gouda, Hillegom, Roelofarendsveen, Waddinxveen en Voorschoten. In de bibliotheek in Noordwijk is het vaccinatieteam volgende week voor de laatste keer aanwezig. Zo komt het team op vrijdag 20 mei voor het laatst in 't Kwadrant in Katwijk. Dat was een goedbezochte locatie.

Een andere goedbezochte pop-up prikplek is het gemeentehuis in Lisse. Daar blijft het GGD-team nog wat langer; tot en met zaterdag 4 juni.

De GGD regio Utrecht blijft nog even op verzoek van gemeenten een mobiel vaccinatieteam 'in de lucht houden'. Op een locatie in een gemeente wordt dan een prikdag gehouden, bijvoorbeeld in een dorpshuis, bibliotheek, verenigingslokaal of op een evenement in de buurt.

Het doel is om iedereen die zich wil laten inenten tegen corona de kans te bieden om dat alsnog te doen. Het team Preventie houdt bovendien op verzoek van de gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten. Bijvoorbeeld op scholen, in moskeeën en bij wijkactiviteiten.