Er is witte rook vanuit de Alphense politiek. Nieuw Elan, CDA, VVD en D66 hebben de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond.

Afgelopen weekend hebben de vier partijen hun handtekening gezet onder een coalitieakkoord voor de jaren 2022 tot en met 2026. De laatste punten en komma's worden weliswaar nog gezet, maar over de inhoud gaat het niet meer, laat formateur André de Jeu weten.

Aanstaande donderdag, 19 mei, wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Dan wordt ook bekend wie de nieuwe wethouders worden. Nieuw Elan draagt in ieder geval Gert-Jan Schotanus en Gerard van As, de afgelopen coalitieperiode ook al wethouders, voor. CDA'ers Han de Jager en Kees van Velzen keren sowieso niet terug op het pluche. Het is aannemelijk dat zowel VVD, CDA als D66 één wethouder zal leveren.

De formatie is zonder problemen verlopen. Het viertal vond elkaar al vrij snel na de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks won daar een zetel terwijl Nieuw Elan en CDA juist zetels verloren, maar met D66 en VVD aan boord heeft dat kwartet een ruime meerderheid met 22 van de 39 zetels. Daarom had dat viertal GroenLinks, dat er vooral over woningbouw in de Gnephoek een ander gedachtegoed op nahoudt, geen moment nodig.