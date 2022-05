In Alphen zijn flinke files ontstaan door een storing aan de Albert Schweitzerbrug. De slagbomen van de brug over de Oude Rijn zijn compleet van slag.

De problemen ontstonden precies in de avondspits. Volgens de gemeente zou er mogelijk een schip vastzitten onder de brug, waardoor de slagbomen niet meer omhoog willen. Autoverkeer kan niet over de brug en moet omrijden via de Julianabrug of Maximabrug.

Sommige fietsers en voetgangers doen nog wel een poging om onder de rood-witte palen door te kruipen. Hoe lang de sturing nog duurt, is onbekend.