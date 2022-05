Een automobilist is zondagavond op de Zegerbaan in Alphen de macht over het stuur verloren en tegen een boom gebotst. De bestuurder en de inzittende raakten gewond bij het eenzijdig ongeval.

Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten zijn ter plaatste om de inzittenden te verzorgen. Het ongeluk gebeurde even voor 21.30 uur. Volg Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn