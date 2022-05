Nepwapens en politieauto's in en rondom De Ridderhof in Alphen? Geen paniek, het gaat aanstaande maandag om filmopnames.

Het gaat om opnames voor een Telefilm voor KRO-NCRV. Deze opnames vinden plaatst tussen 8.00 en 19.00 uur in en rondom De Ridderhof en de Henry Dunantweg. "Er is toestemming verleend om bij de opnames gebruik te maken van politieauto's en nepwapens'', aldus de gemeente.

Dat is wel opvallend te noemen, gezien de geschiedenis van het winkelcentrum. In 2011 schoot Tristan van der Vlis zichzelf en zes anderen hier dood. Toen er onlangs veel politie op de been was vanwege een 'dreigende situatie', werd wel weer duidelijk hoe diep het trauma zit bij bijvoorbeeld winkeliers. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand. "Maar ik werd gelijk door familie, vrienden en kennissen gebeld en geappt of alles goed ging", zei ondernemer Johan Wielenga.

Winkelend publiek en passanten worden met borden en door crewleden op de opnames gewezen. Bij het kruispunt van de Burgemeester Bruin Slotsingel en President Kennedylaan worden verkeersregelaars ingezet die verkeer tijdens de opnames kort kunnen tegenhouden. Winkeliers zijn op de hoogte gebracht en omwonenden en ondernemers in de omgeving zijn door de filmmaker met een brief geïnformeerd. Om welke film het precies gaat is niet bekend.