Het Alphense bedrijf Blue Bricks is in de race om de titel Best Workplaces 2022 van Nederland binnen te slepen.

Dat is een verkiezing van bureau Great Place To Work, dat wereldwijd onderzoek doet naar de beste werkgevers. Consultancybedrijf Blue Bricks, aan de Steekterweg tussen Alphen en Zwammerdam, staat sowieso in de top 10 van Nederland. Op 2 juni hoort Blue Bricks op welke plek het is geëindigd. Andere bedrijven in de top 10 zijn onder meer hotelketen Hilton, softwarebedrijf AFAS en HelloFresh, bekend van de maaltijdboxen.

Aan de verkiezing ging een medewerkers onderzoek en een onafhankelijke evaluatie van het werkgeversbeleid vooraf. Voor eerstgenoemde was minimaal een score van 70 procent nodig om deel te kunnen nemen aan de strijd. Blue Bricks scoorde 97 procent. "Een prestatie waar we erg trots op zijn"', aldus operationeel directeur Richard Enthoven.

Bellen in de wei

Blue Bricks is een bedrijf dat projecten uitvoert op het gebied van ICT bij gemeenten en bedrijven. Onder meer Philips, NS en Rabobank zijn klanten.

Werken in het groen en een rustgevende omgeving staat hoog in het vaandel bij het bedrijf. Blue Bricks is gehuisvest in een oude boerderij, werknemers bellen in de wei, zitten met de laptop op schoot op de schommel, vergaderen in een tipi of ontspannen op de padelbaan.