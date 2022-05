De 'grand opening' gaat drie dagen duren, want er is iets te vieren. Foodbedrijf Menken Orlando, bekend van de Japanse zoutjes, bouwde op het International Trade Center in Hazerswoude een gloednieuwe verpakkingsfabriek met een revolutionaire luchtbrug.

Het bedrijf trapt op 20 mei af met een officiële opening door de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. "Na de openingsdag met zakelijke gasten, zijn er ook nog feestjes voor medewerkers, familie en vrienden", vertelt directielid Robert Menken. Vanaf februari zijn bedrijfsonderdelen in Den Haag en Groningen geleidelijk aan verhuisd naar de nieuwe fabriek. Daar zijn nu zo'n 150 mensen werkzaam. Menken Orlando heeft een nauwe samenwerking met Windhorst Transport, ook gevestigd op het ITC, dat opslag en transport verzorgt. Er is een luchtbrug aangelegd, over de hele breedte van de weg, waarbij een elektrische shuttle alle grondstoffen naar de verschillende locaties vervoert. "Die luchtbrug, waar de vrachtwagens gewoon onderdoor gaan, is natuurlijk fantastisch", zegt Menken. "Alleen vonden we hem wel wat saai, daarom hebben we de boel bestickerd met Japanse zoutjes. Als je nu langsrijdt, vliegen de zoutjes de weg over. Ziet er net wat leuker uit."