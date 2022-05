Een aanlijn-en muilkorfplicht. Deze sanctie hangt boven het hoofd van de eigenaar van de hond die in maart in de Alphense Bomenbuurt een 62-jarige vrouw aanviel.

Zij werd in haar onderbeen gebeten. Dankzij kordaat optreden van de Alphense Leidy Zeilstra, die veel met honden werkt, werd de vrouw snel uit haar benarde positie bevrijd.

De politie heeft een rapport opgemaakt van de gebeurtenissen en daarna is het aan de Alphense burgemeester Liesbeth Spies om te bepalen of verder nog sancties nodig zijn. Zij heeft nu aan de eigenaar van de American bully XL (pitbull-achtige) laten weten dat ze een aanlijn- en muilplicht wil opleggen. Daartegen kan de eigenaar bezwaar maken en binnen afzienbare tijd volgt dan een eventuele straf. Voor hoe lang die dan zou gelden, heeft de gemeente Alphen na vragen van deze krant niet bekendgemaakt.

De Alphense wijkagent Stefan van Ellinkhuizen zei laatst in deze krant hoe blij hij was met Zeilstra, die de agressieve hond een kunststof staaf (breakstick) in zijn bek wist te steken. "Ik zag overal bloed. Ik ben zó blij dat zij van haar balkon sprong, want ik had alleen maar mijn pistool kunnen trekken, terwijl je niet op zo'n dier wilt schieten."