In douches van het gloednieuwe zwembad De Kuil in Bodegraven is legionella geconstateerd. De douches zijn daarom dicht en worden volgende week chemisch gespoeld. Ook het buitenbad gaat later open dan gepland.

Tijdens onderzoek is er legionella geconstateerd in de douches in het binnenbad van De Kuil. De legionellabacterie ontstaat in stilstaand warm water en kan leiden tot de veteranenziekte. Volgens locatiemanager Steven van Vliet van Optisport is de volksgezondheid niet in het geding, maar hij baalt er wel flink van. Zeker omdat het zwembad gloednieuw is: het is pas sinds augustus 2020 in gebruik en werd vorige maand officieel geopend.

De douches worden naar verwachting op 17 mei chemisch gespoeld waarna de legionella weg moet zijn. Ook het leidingwerk wordt gecheckt. "Ergens zit een bron. We willen voorkomen dat dit weer gebeurt", vertelt Van Vliet. Tijdens het spoelen wordt het zwembad afgesloten van het drinkwater en daarom moet het zwembad een ochtend en middag dicht. Van Vliet wil naar eigen zeggen niet te veel klagen, maar hij baalt er flink van. "Wij moeten een dagje dicht en worden erop aangekeken."

Wel benadrukt Van Vliet dat iedereen veilig kan zwemmen: "Jazeker, alleen douchen kan niet."

Buitenbad

Ook het buitenbad van zwembad De Kuil gaat later open dan gepland. "We zouden in eerste instantie op 1 mei open gaan, maar op de bodem van het diepe gedeelte ontdekten we water onder de bodem. We hebben dat laten onderzoeken en het blijkt dat zodra het zwembad wordt gevuld dat oude water wordt weggedrukt. Het is dus opgelost", vertelt Van Vliet. Hij verwacht dat het buitenbad op korte termijn, mogelijk deze week open gaat. "Zodra het bad gevuld en op temperatuur is, kan het buitenbad open. De vertraging komt ook door personeelstekort. Het schoonmaken en vullen moest het personeel naast de eigen werkzaamheden doen."