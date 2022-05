De Alphense brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag meerdere keren uitrukken voor verschillende branden in het Rode Dorp. Tot twee keer toe stond hetzelfde schuurtje in de fik.

Ook was het raak bij een leegstaande woning aan de Hugo de Grootstraat. Een kattenluikje in de deur van het pand ging in vlammen op.

Voor een schuurtje aan de Brittenruststraat moest de brandweer zelfs twee keer uitrukken. Nadat het vuur rond 23.00 uur geblust was, sloegen de vlammen rond 1.00 uur opnieuw uit de zijkant van de schuur.

De wijk werd eerder deze maand al geteisterd door meerdere branden. In één week was het twee keer raak en werd achtergelaten huisraad in brand gestoken. In het Rode Dorp staan huizen leeg in afwachting van sloop. De twee bewakers die Woonforte uit voorzorg had ingehuurd, konden de incidenten toen niet voorkomen.