Woonminister Hugo de Jonge brengt aanstaande maandag een werkbezoek aan Alphen. Onderwerp van gesprek: woningbouw in de veelbesproken Gnephoek en de Noordrand.

Ook provinciebestuurder Anne Koning is aanwezig. Zij vertelde onlangs - nog maar eens - dat Alphen woningbouw in de Gnephoek, een polder ten noorden van de stad, maar beter uit het hoofd kan zetten. Volgens Zuid-Holland is de bodem niet geschikt, kost het te veel geld om het verkeer goed te regelen en zou het bovendien te lang duren voordat er woningen staan.

En dat is een koude douche voor Alphen. Want de gemeente wil de polder dolgraag gebruiken om de hardnekkige woningnood te bestrijden. Er zouden duizenden woningen kunnen worden gebouwd. Ga eerst maar binnenstedelijk verder, vindt de provincie. Maar daar loopt de stad tegen de grenzen aan, waarschuwt wethouder Gerard van As steeds.

Hij zei onlangs dat de argumenten van Koning om niet te bouwen in de Gnephoek 'kant noch wal' raken. Ook Van As is er maandag vanzelfsprekend ook bij (net als burgemeester Liesbeth Spies) en zal ongetwijfeld in discussie willen met Koning en De Jonge. Voor oud-minister van Volksgezondheid De Jonge is Alphen geen onbekend terrein: hij woonde er een paar jaar in zijn jonge jaren.