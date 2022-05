Alphen gaat inwoners helpen om versneld van het gas af te stappen. Er komt een heus Alphens WarmteCollectief (ACW) dat woningeigenaren de helpende hand toesteekt.

De overgang van gas naar duurzame warmte verloopt 'helaas nog traag', aldus de gemeente. En dus vindt Alphen het tijd voor actie. De gemeente heeft met twintig lokale bedrijven, waaronder installateurs, aannemers en financieringsexperts, om de tafel gezeten. Ook ondernemersplatforms VOA en EDBA zaten daarbij. Daaruit is besloten het warmtecollectief op te gaan tuigen.

Hoe dat werkt: het ACW ontwikkelt een aanbod voor een woningeigenaar om van het gas af te komen. Dat collectief bestaat dus ook uit aannemers en installateurs, waardoor ACW de werkzaamheden ook zelf kan uitvoeren. Zo zijn woningeigenaren ontzorgd en hebben ze toegang tot innovatieve, duurzame oplossingen (denk aan een warmtepomp of de aansluiting op een warmtenet).

Wanneer het platform 'live' is, is nog niet bekend. "Het is echt een primeur dat we op deze manier de handen ineenslaan bij zo'n groot thema als de energietransitie", zegt wethouder Kees van Velzen.

Alphen onderzoekt ook of vijf wijken al versneld van het gas af kunnen. Het gaat om de Planetenbuurt, Burggooi, Ridderveld-West, De Zeeheldenbuurt, het Groene Dorp en de Tolstraat en Boskoop-West.