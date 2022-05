Het Alphense Korenfestival, dat zaterdag wordt gehouden, is dit jaar groter dan ooit. Meer dan 60 koren hadden zich aangemeld om in het Alphense centrum hun liederen te zingen.

Dat meldt de organisatie van het festival. Omdat er plek is voor 50 koren, moest er zelfs een aanmeldingsstop worden ingesteld. Voorgaande edities deden 30 tot 35 koren mee. Door corona was er twee jaar lang geen festival.

Omdat er meer koren mee doen, moest de organisatie ook op zoek naar extra locaties. Die is gevonden, op een bijzondere plek: in Avifauna. Tussen de flamingo's treden zaterdag meerdere koren op. Ook vaart er deze editie een pont tussen het centrum van Alphen en het vogelpark.

Daarnaast wordt onder meer gezongen in de Adventskerk, waar Simon Stelling ook een orgelconcert geeft, op het Rijnplein, in de Oudshoornse kerk, in de bieb en rondom de Aarhof. In totaal zullen zo'n vijftienhonderd zangers Alphen voorzien van een muzikale noot. Er zijn diverse stijlen te beluisteren: van popkoren tot mannenkoren, shantykoren en musicalkoren.

De opening (11.00 uur) en sluiting (16.20 uur) van het festival zijn op het Rijnplein, meerdere Alphense koren presenteren zich daar aan het publiek.