Laat eens wat vaker je bloeddruk meten, zeker als je 40 jaar of ouder bent. Deze oproep doet de Hartstichting en om het mensen iets makkelijker te maken, kun je tot en met 28 mei (op donderdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur) in de bieb in het Alphense stadshart aan de meetapparatuur.

Een hoge bloeddruk voel je volgens de Hartstichting vaak niet, maar het vergroot wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Daarom is meten belangrijk. Medewerkers van de stichting geven in de Alphense bieb desgewenst ook tips over hoe gezonder leven.