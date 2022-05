Komende zomer wil de gemeente Alphen maximaal 72 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in tijdelijke woonunits vlak bij het Alphense politiebureau en tenniscentrum Nieuwe Sloot.

Door die units te plaatsen, worden volgens de gemeente geen woningen gebruikt die bedoeld zijn voor woningzoekenden die al langere tijd ingeschreven staan, mensen die met spoed een woning nodig hebben of voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Eerder maakte burgemeester Liesbeth Spies al duidelijk dat opvangplekken voor Oekraïners niet mogen komen op plekken waar Alphen al woningen wil bouwen, waardoor die plannen vertraging zouden oplopen.

De plek aan de President Kennedylaan is de locatie waar voorheen noodlokalen van het Scala College stonden en dus vlakbij tenniscentrum Nieuwe Sloot. Dat doet al geruime tijd dienst als noodopvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Ze kunnen er maximaal 72 uur blijven en gaan dan door naar een andere opvangplek.

Er zijn al opvangplekken geregeld (of in beeld) in Alphen, Zwammerdam Boskoop, Koudekerk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen. Alphen hoopte vorige maand ook nog dat de provincie Zuid-Holland wil meewerken aan opvang voor Oekraïners in units bij de Heimanswetering.