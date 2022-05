In het Groene Hart wonen naar schatting meer dan 36.000 mensen die al geboren waren ten tijde van de bevrijding in 1945. De meesten waren nog kind op die bewuste 5 mei. Bijna 700 waren achttien jaar of ouder.

Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van CBS-cijfers. De cijfers laten zien dat tussen de zes en 8 procent van de huidige bevolking al geboren was op 5 mei 1945. Het aantal mensen dat de bevrijding mee heeft gemaakt, daalt elk jaar verder. Vooral de groep die ten tijde van de bevrijding al volwassen was, wordt snel kleiner. Alphen, Gouda en Krimpenerwaard tellen de meeste inwoners die ten tijde al geboren waren. Gouda heeft nog 136 inwoners die toen al achttien jaar of ouder waren, gevolgd door Alphen met 132 inwoners. Het zijn de enige twee gemeenten die meer dan 100 18+ers tellen die destijds al volwassen waren. Met acht telt Oudewater er de minste. Donderdag is het exact 77 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Die bevrijding kwam niet voor iedereen op hetzelfde moment. Zo kwamen de eerste geallieerde troepen al in september 1944 Limburg binnen. Een half jaar later - begin mei - gaven de Duitse troepen zich pas officieel over. Klik op onderstaande kaart om de cijfers per gemeente te zien.