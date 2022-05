De brandweer moest er maandagavond aan te pas komen om een gestolen scooter uit het water te vissen in een parkje aan de Weegbree in Boskoop.

De politie trof de scooter aan na een tip. Het voertuig was in brand gestoken en in het water gedumpt. Omdat het de agenten niet lukte om de scooter uit het water te halen werd de brandweer erbij gehaald.