Na twee jaar coronacrisis vinden de dodenherdenkingen en 5 meivieringen dit jaar weer normale doorgang. Kijk hier waar in jouw gemeente de dodenherdenking en 5 mei viering plaatsvindt.

In de gemeente Alphen zijn er op verschillende plaatsen herdenkingen. Om 16.00 uur is er een herdenking bij het Indië-monument aan het Hazeveld. Om 19.00 uur begint een herdenking bij het Joods Monument aan de Laan der Continenten. Daar start om 19.35 uur een stille tocht naar het Burgemeester Visserpark.

Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen, gevolgd door een toespraak van burgemeester Liesbeth Spies, een voordracht van een gedicht van een leerling, de kranslegging en bloemleggingen.

Bevrijdingsconcerten en -festivals

Het Alphense Bevrijdingsfestival vindt op 5 mei plaats op het Rijnplein. De organisatie heeft O'G3NE, dj Yung Felix en Wild Romance gecontracteerd. Wegens de situatie in Oekraïne is het publiek gevraagd de kleuren van de Oekraïense vlag in kleding of accessoires terug te laten komen.