Weer was het raak zondag op maandagnacht in het Rooie Dorp: voor de tweede achtereenvolgende nacht werd in de wijk achtergelaten huisraad in brand gestoken.

Beveiliging die toezicht houdt in de wijk merkte het buitenbrandje in de Brittenruststraat rond middernacht op. Het Rooie Dorp wordt stapsgewijs gerenoveerd. Tientallen huizen staan leeg. In de nacht van zaterdag op zondag stond er in de Hugo de Grootstraat ook al huisraad in brand. Een naastgelegen bouwkeet raakte door de vlammen beschadigd. Niemand raakte gewond. Ook een ondergrondse vuilcontainer stond in brand. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.