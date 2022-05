De brandweer is rond middernacht uitgerukt voor een buitenbrand in Alphen. Kennelijk stond iemands huisraad in de fik. Een naastgelegen bouwkeet raakte door de vlammen beschadigd. Niemand raakte gewond.

Het gebeurde aan de Hugo de Grootstraat. Ook een ondergrondse vuilcontainer stond in brand. Er is wel vaker op die plek brand, meestal is dat tijdens Oud en Nieuw. De rookwolken zouden in de wijde omgeving te zien zijn geweest.