Ga er straks bij warm weer niet zwemmen, want het water is zo vies dat je er ziek van kunt worden. Deze waarschuwing geeft de omgevingsdienst voor het Meijepark bij de Nieuwkoopse Plassen en een vijver in het Alphense Europapark. Het advies geldt voor de gehele zomer.