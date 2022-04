Heb je hoogtevrees of moeite met traplopen? Dat is geen belemmering meer om binnenkort de 40 meter hoge toren van de Adventskerk in het Alphense stadshart te 'beklimmen'.

Door de virtual realitybril op te zetten, is het net alsof je in de kerktoren bent. De Vrienden van de Adventskerk, die veel zaken regelen rond de viering van het honderdjarig bestaan van de kerk dit jaar, werken voor de zogenaamde torenklim samen met de e-sports Game Arena in Alphen. "Wij vinden het geweldig om hieraan mee te doen. Je kunt de toren straks natuurlijk ook bekijken op je computer of mobiele telefoon, maar zo'n speciale bril maakt het toch net wat spannender", meent Wouter Berkouwer van de e-sports Game Arena. "Met onze computertechniek is het net alsof je op 40 meter hoogte staat." De kerktoren te voet beklimmen is volgens de Vrienden van de Adventskerk te gevaarlijk. De virtuele klim, met bril, wordt aangeboden op zaterdag 14 en 28 mei en op zaterdagen 11 en 25 juni (steeds van 11.00 tot 16.00 uur). Wie toch thuis wil kijken, vindt een link op de website van de Vrienden. Op 14 mei is ook de opening van een jubileumexpositie over de kerk. Burgemeester Liesbeth Spies doet dat om 11.00 uur. Volg Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn