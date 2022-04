Een 44-jarige Alphenaar die vastzit vanwege mogelijke betrokkenheid bij een grote wapenvondst in Alphen op 24 maart blijft nog minstens dertig dagen in de cel. Dit heeft de Haagse rechtbank donderdag beslist.

In een schuur bij een woning aan de Meidoornstraat vonden agenten 22 pistolen, 22 automatische vuurwapens en vier antitankwapens. Enkele dagen later is een 29-jarige verdachte opgepakt, weer iets later de 44-jarige. Over wat hun rol bij de wapenvondst zou zijn geweest kan of wil het Openbaar Ministerie (OM) nog weinig zeggen. Ook wil het OM niet zeggen of beide verdachten een bekentenis hebben afgelegd. De hechtenis van de 29-jarige Alphenaar is onlangs al met drie maanden verlengd.

Het was één van de grootste wapenvondsten van de laatste jaren in ons land. "Met zoveel wapens kun je veel schade aanrichten en daarom nemen wij deze zaak hoog op", meldde een politiewoordvoerder op 25 maart. De bewoner van het huis huurde via corporatie Woonforte, die kondigde aan de woning te zullen ontruimen.

Bij de wapenvondst werd ook de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld, vanwege de antitankwapens. Dat trok veel bekijks in de wijk.