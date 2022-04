In Boskoop is een brand ontstaan in een flatgebouw aan de Burgemeester Colijnstraat. De brand zou zijn ontstaan na een explosie.

Er is flinke rookontwikkeling te zien vanaf de tweede etage. De bewoner is uit het pand. De brandweereenheden van Gouda, Alphen, Waddinxveen en Boskoop zijn ter plaatse. De brand is onder controle. De brandweer is op dit moment extra controles aan het uitvoeren om te kijken of het vuur overal geblust is. De politie heeft de woning als plaatst delict aangemerkt. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het incident in de woning.