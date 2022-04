Aan het Wilgehout in Boskoop is woensdagavond kort voor 22.00 uur een woningoverval gepleegd.

De politie is in verband daarmee op zoek naar twee slanke jongens met een masker op. Ze droegen zwarte kleding. De straat is afgesloten. Er zou bij het voorval één gewonde zijn gevallen.

Er is inmiddels via burgernet een signalement verspreid met de oproep de jongens niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen als ze worden gezien.

Een woordvoerder van de politie kon woensdagavond niet meer informatie geven over het voorval. "Het is net gebeurd, het onderzoek is in volle gang."