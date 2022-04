In Alphen vindt de officiële opening van Koningsdag plaats in het Burgemeester Visserpark. Artiesten en kunstenaars treden hier op en er is een rommelmarkt.

Wil je iets sportiefs doen? Ga dan naar het Europapark. Daar kun je je uitleven op een springkussen, kabelbaan én stormbaan. "Bij de stormbaan geldt: hoe ouder je bent, hoe meer uitdaging er is. Het maakt dus niet uit of je nou 7, 15 of 45 bent, de stormbaan kan iedereen aan", benadrukt de organisatie. Om 12.00 uur begint de kaartverkoop, een half uurtje later gaan de attracties open.

Kermisliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de Koningsdagkermis in hetzelfde Europapark. De kermis is al een kleine week open. Woensdag is de laatste dag. Vanaf 10.00 uur kun je er terecht om te springen op een trampoline of een ritje te maken in een draaimolen.

In Park Rijnstroom is een groot festival georganiseerd, met artiesten als Rinus Gerritsen en Nico Dijkshoorn.