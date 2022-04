De Haagse rechtbank veroordeelt twee Alphenaren tot celstraffen van 42 en 34 maanden vanwege onder meer de export van grote hoeveelheden wiet naar België. Ze zouden met twee andere mannen uit Alphen een criminele organisatie gevormd hebben die zich bezighield met drugshandel.

In februari 2020 hield de politie de 29-jarige Alphenaar Badre B. aan bij grensovergang Hazeldonk in een auto vol vuilniszakken met wiet. De dagen daarna werden de andere verdachten aangehouden bij een garagebox aan de Van Nesstraat.

Volgens het OM heeft B.B. in totaal dertig keer wiet naar België gereden, naar de stad Charleroi. Hij zou ook geregeld hebben dat wiet opgeslagen en verwerkt kon worden in een woning aan het Tsarenhof in Alphen.

De Alphenaar wilde twee weken geleden bij de rechtbank niets kwijt over zijn betrokkenheid bij de wietexport. Het Openbaar Ministerie eiste tegen hem 36 maanden cel en de Haagse rechtbank komt nu uit op een celstraf van 34 maanden. Bovendien moet Badre B. 140 1.000 euro aan drugswinsten afstaan aan de overheid.

Drugswinsten

Tegen de 35-jarige Alphenaar Z.H. eiste het OM bij de Haagse rechtbank 44 maanden cel. Hij was minder betrokken bij de export van wiet naar België, maar had volgens het OM ook nog vier kilo xtc in bezit. De rechtbank legt hem nu in de uitspraak 42 maanden cel op en veroordeelt hem daarnaast tot betaling van 43 1.000 euro aan drugswinsten aan de overheid.

De twee andere verdachten, de 33-jarige Mohammed H. uit Alphen en de 32-jarige Yassine H. uit Alphen, moeten nog voorkomen. Ze verschenen twee weken geleden al bij de rechtbank, maar hun zaak werd uitgesteld.