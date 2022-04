Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich in gemeenten in het Groene Hart heeft ingeschreven, is in twee weken tijd met 460 personen toegenomen tot 1451. In bijna elke gemeente was sprake van een stijging.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS op basis van informatie die gemeenten sinds sinds het begin van de oorlog op 24 februari doorgegeven hebben. De cijfers zijn uitgewerkt door databureau LocalFocus. Van de twaalf gemeenten in de regio, heeft Alphen met 286 de meeste Oekraïners, 63 meer dan twee weken geleden. Krimpenerwaard staat met 209 ingeschreven nieuwe inwoners op de tweede plaats. Oudewater is met 29 personen hekkensluiter. Daar is zelfs sprake van een afname met twee personen. Als het aantal Oekraïners in de gemeenten van het Groene Hart wordt afgezet tegen het totale aantal inwoners, herbergt Montfoort met 65,9 per 10.000 inwoners de meeste. Dat ligt zelfs ver boven de nummer 2, Waddinxveen, met 45,9 Oekraïners per 10.000 inwoners. De laatste twee weken lijkt de instroom van Oekraïense vluchtelingen iets af te nemen, concludeert LocalFocus op basis van de cijfers van het CBS. Vooral eind maart kwamen er veel mensen naar Nederland.