Dat je als vrachtwagenchauffeur, belader of transportplanner zo aan het werk kon, wisten we al wel, maar de arbeidsmarkt in de transport- en logistieksector in het Groene Hart is nóg krapper geworden.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het UWV. Dat er veel werk in de sector is, blijkt bijvoorbeeld uit het aantal werkloosheidsuitkeringen. Die is in Holland Rijnland, de regio waar Alphen onder valt, met 39 procent gedaald. Eind maart 2022 verstrekte het UWV daar 264 uitkeringen, veel minder dan in maart 2021 (434).

En in heel 2021 ontstonden er in Holland Rijnland zo'n 2.150 vacatures voor de belangrijkste transport- en logistiekberoepen: 59 procent meer dan in 2020.

In de UWV-regio's Midden-Utrecht en Midden-Holland, waar respectievelijk de Woerdense en de Goudse hoek onder vallen, is het beeld weinig anders. Ook hier hebben werkgevers vaak grote moeite om de vacatures in te vullen. De arbeidsmarkt is inmiddels krapper dan voor de coronacrisis, aldus UWV, dat evenementen en meet- en greets organiseert om de tekorten aan te pakken.

UWV weet niet of de situatie de komende tijd verandert. "Hoge inflatie zorgt al een aantal maanden voor gestegen grondstof- en brandstofprijzen. De oorlog in Oekraïne wakkert die inflatie nog verder aan en brengt onzekerheid met zich mee voor de wereldhandel en economische groei."