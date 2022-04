De Alphense zendmast staat vandaag en maandag 25 april in de kleuren van de Republik Maluku Selatan (RMS). De Molukse gemeenschap in Alphen herdenkt dat 72 jaar geleden de onafhankelijkheid van Ambon werd uitgeroepen.

De zendmast staat ook in de vierkleur (blauw, wit, groen en rood) uit respect naar de eerste generatie, de Molukse KNIL militairen met hun gezinnen, die in 1951 in Nederland zijn aangekomen. Dat laat stichting Kaju Putih in Alphen weten.

Alphen kent sinds 1965 een levendige Molukse gemeenschap. In die tijd is in Alphen een speciale woonwijk voor deze gemeenschap gebouwd in de Bomenbuurt, voor de KNIL-veteranen en zijn nazaten.