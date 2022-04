Wat is er gebeurd met de mozaïekwerken uit de gevel van de recent gesloopte Salvatorikerk in Alphen? Het Cuypersgenootschap, dat eerder pleitte voor behoud van de kerk, maakt zich zorgen.

"Het zou heel pijnlijk zijn als er niets meer van dat mozaïek over is. Ik heb begrepen dat er misschien toch iets bewaard is gebleven, maar daarvan zouden wij dan toch graag bewijs zien. Een foto bijvoorbeeld. Als nu blijkt dat de ontwikkelaar zich niet aan de afspraken heeft gehouden, moet die voor eigen rekening maar een replica laten maken", zegt Norman Vervat van het Cuypersgenootschap.

De kerk en het uitvaartcentrum ernaast moesten plat voor woningbouw. De gemeente Alphen gaf ontwikkelaars Green en Bogor groen licht daarvoor, maar bedong wel dat het mozaïek in de gevels (deels) bewaard zou blijven.

De aannemer meldde onlangs dat een deel van het mozaïek toch is gesneuveld. Er zou teveel asbest in hebben gezeten om dit gevelstuk nog een plek te kunnen geven in de nieuwbouw.

Naar de maan

Enkele jaren terug verzekerde Jan Bouter namens ontwikkelaar Bogor dat het kunstwerk bewaard zou blijven en zou terugkeren in de nieuwbouw. "Liefst het origineel, anders een replica. Het zal niet meevallen om het mozaïek netjes uit de muur te snijden. Je vliegt makkelijker naar de maan.'' De ontwikkelaar reageert nu niet op vragen van AD Groene Hart.

De gemeente Alphen wel. Die meldt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt. "Van het mozaïekwerk komen drie delen van elk één vierkante meter terug in de nieuwbouw. Bij de sloop is één volledig muurreliëf veiliggesteld, dat is ingepakt en tijdelijk opgeslagen. Daarvan komt iets terug in de nieuwbouw, dat is ook in de door ons afgegeven vergunning opgenomen."

Wanneer met de bouw van de zestig woningen op de plek van de Salvatorikerk wordt begonnen, is nog onduidelijk.