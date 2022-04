Een motorrijder heeft langs de N207 in Alphen een flinke smak gemaakt. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De motorrijder is van de Steekterbrug af gekomen en hierbij uit de bocht gevlogen. De bestuurder is over een dijkje gereden en tegen elektriciteitskast en paal tot stilstand gekomen.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn geen verdere gewonden.