Alphen heeft het nakijken; Katwijk krijgt het provinciale depot van bodemvondsten. Wethouder Kees van Velzen noemt dit treurig omdat Alphen ‘de beste papieren’ had.

Provinciale Staten hebben woensdagavond bij meerderheid (zonder D66 en SP) besloten het depot aan Katwijk te gunnen. Zo'n depot is een archeologische schatkamer waaruit vondsten kunnen worden tentoongesteld in een publieksgebouw.

Wethouder Van Velzen (erfgoed, CDA) wil zich een sportieve verliezer tonen en heeft zijn collega Jacco Knape van Katwijk inmiddels gefeliciteerd. "Maar ik ben uiteraard wel diep teleurgesteld. Het is voor Katwijk een felicitatie waard, al blijf ik vinden dat Alphen de beste papieren heeft. Maar de voorwaarden waaraan het project moet voldoen, bleken flexibel."

Scheepvaartmuseum

Het Katwijkse depot wordt 3100 m2 groot, terwijl de provincie vooraf 4000 eiste. Ook lijkt er ruimer de tijd te zijn voor de bouw dan de voorgeschreven 2,5 jaar.

Gedeputeerde Willy de Zoete (erfgoed, CU/SGP) beloofde Alphen wel te helpen met het andere plan waarmee de gemeente opnieuw gezamenlijk met Archeon bezig is; het te bouwen Romeinse scheepvaartmuseum. En Alphen is 'terugvaloptie' mocht het depot in Katwijk toch niet lukken.

GroenLinks-fractievoorzitter René Driesen noemt het 'triest en heel jammer' dat Alphen alsnog buiten beeld is gekomen bij de provincie. Hij kreeg in januari zowat de hele gemeenteraad achter zich met een motie om 'alles op alles' te zetten om het depot naar Alphen te halen, zoals hij het destijds verwoordde.

Hij is bang dat er 'meer een politieke dan een rationele afweging' is gemaakt door de provincie. "Op de plek bij Archeon is alles: van bereikbaarheid en uitgewerkt plan tot aan financiën en aanloop van publiek. Ondertussen liggen bij het plan van Katwijk nog meerdere vragen open."