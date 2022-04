Geef de bewoners van de studio's aan de Noorderkeerkring in Alphen de garantie dat zij komende zomer niet op straat staan. Deze oproep doen SP en RijnGouweLokaal (RGL) donderdagavond in de Alphense gemeenteraad.

Die vergadert over de opvang van Oekraïners. De bedoeling is dat de komende maanden steeds meer vluchtelingen uit dat land in het wooncomplex in de Alphense wijk Kerk en Zanen trekken. Eerst zat daar een psychiatrische instelling, later gingen eigenaar Woonforte (wooncorporatie) en Villex er tijdelijk studio's verhuren, in afwachting van sloop en nieuwbouw op dezelfde plek. Deze tijdelijke woningen zijn relatief goedkoop.

Deadline

En dat is volgens de Alphense burgemeester Liesbeth Spies precies de reden waarom een deel van de huidige bewoners claimt dat zij ten onrechte uit hun huis worden gezet. De deadline voor vertrek is 1 juli. ,,Ik snap dat die bewoners proberen langer te blijven, maar formeel gezien hebben zij geen poot om op te staan. De afspraak is altijd geweest dat verhuurder Villex het complex uiterlijk 1 juli leeg zou opleveren, zodat Woonforte tot sloop kan overgaan. Maar Woonforte heeft ons aangeboden er tijdelijk vluchtelingen onder te brengen, omdat zij ook wel zagen dat wij een forse opgave hadden met het huisvesten van deze mensen.”

SP-raadslid Iris van de Kolk heeft er niettemin geen goed woord voor over. ,,Het is heel wrang dat nu twee groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Moreel gezien is dit gewoon niet juist. Juridisch zal die datum van 1 juli best hard zijn, maar de mensen die eruit moeten hebben gewoon geen alternatief.”

Volgens Spies doen Villex en Woonforte hun uiterste best om alternatieve woonruimte te vinden voor mensen die nu nog een studio hebben aan de Noorderkeerkring, maar Van de Kolk heeft daar geen vertrouwen in. ,,Villex geeft nota bene zelf aan dat ze niks achter de hand hebben.”