Mogelijk komen er extra camera's bij de liften van de parkeergarage bij winkelcentrum Aarhof. "We onderzoeken of dat iets toevoegt", meldt de gemeente Alphen, die net als de beheerder en het liftenbedrijf bevestigt dat de liften regelmatig doelwit zijn van vandalen.

De gemeente meldt ook dat een beveiliger reeds 's avonds en 's nachts een oogje in het zeil houdt. "We proberen ook samen te werken met de beveiliging van het winkelcentrum."

Beheerder Parkeerservice en liftenbedrijf Orona uit Alphen meldden dinsdag dat regelmatig tegen de liftdeuren wordt geschopt of dat wordt geprobeerd de brandblusser te slopen. Ook zouden groepen jongeren in de liften staan te springen. Dat leidt tot storingen aan de liften.

Schakelklok

Vorig jaar was het veertig keer raak, aldus de gemeente. Niet alle storingen komen door vandalisme. Door vochtproblemen in het nog geen twee jaar terug opgeleverde complex vielen soms liften uit, bovendien bleek een schakelklok de liften na sluitingstijd automatisch buiten gebruik te stellen. Daardoor kwamen soms mensen vast te zitten die nog op weg waren naar hun auto. Die klok staat inmiddels uit, meldt de gemeente. "Verder blijven we in overleg met Orona om de problemen te verminderen."