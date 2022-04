Bij een frontale botsing op de Gemeneweg (N209) in Hazerswoude-Dorp zijn dinsdagavond vier personen zwaargewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde toen een negentienjarige automobilist uit Alphen, die uit de richting van Zoetermeer kwam, rond 23.40 uur met zijn rechterwielen in de berm kwam en vervolgens naar links slingerde, aan die kant door de berm reed en frontaal op een tegenligger knalde. Door de klap werd een van de voertuigen tegen een boom geslingerd.

De hulpdiensten rukten groots uit. Voor het ongeval landde ook een traumahelikopter. De bestuurster van de tegemoetkomende auto, een 22-jarige vrouw uit Boskoop, en een 25-jarige passagier raakten gewond. De negentienjarige Alphenaar en een twintigjarige inzittende uit Zoetermeer moesten ook naar het ziekenhuis. De auto's raakten zwaarbeschadigd.

Lachgas

In de auto van de negentienjarige Alphenaar werden een lachgastank en -ballonnen aangetroffen. Bij de bestuurder werd bloed afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed was, meldt politiewoordvoerder Yvette Verboon.

Een week geleden ging het ook al mis op de Gemeneweg. Door onbekende oorzaak reed een SUV het water in. Niemand raakte gewond. In januari 2021 kwam een 21-jarige Alphenaar om het leven bij een frontale botsing op de N209.