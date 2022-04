De oorzaak van de grote brand bij potplantenkwekerij Turk is vooralsnog onbekend. Wel is duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen zoals asbest zijn vrijgekomen.

Dat laat de brandweer Hollands Midden weten. In hoeverre de kwekerij wordt herbouwd is onderwerp van beraad. De leiding van het familiebedrijf heeft tot nu toe niet met de media willen praten.

Het vuur zou zondagavond volgens een familielid zijn ontstaan door kortsluiting in de serre van een van de drie woningen vóór de kwekerij. Al snel sloegen de vlammen over naar de bedrijfshal en de kassen. De brandweer heeft formeel nog geen oorzaak kunnen vaststellen, laat een woordvoerder van de brandweer Hollands Midden weten.

Tot in de ochtenduren van Tweede Paasdag is de brandweer bezig geweest het vuur definitief te doven. "Later op maandag laaiden nog enkele keren de vlammen op en moesten de medewerkers opnieuw bluswerk verrichten. Zelfs dinsdagochtend ontstond opnieuw een kleine brand in het complex."

De brand was lastig te bestrijden vanwege de grootte en de bereikbaarheid van het kassencomplex. Daarom kreeg de brandweer Hollands Midden assistentie van de blusrobot van het team Amsterdam. "De stalen draagbalken in de getroffen loods en kassen waren verwrongen door de hitte, waardoor de constructie niet stabiel was. We wilden geen enkel risico nemen en hebben daarom de blusrobot ingezet. Dit voertuig op rupsbanden met waterkanon kan op moeilijk bereikbare plekken blussen."

Vreselijk

De drie woningen zijn behouden gebleven. "We zijn ontzettend blij dat dat gelukt is." Wat uiteindelijk de schade is en of delen van de kassen momenteel bruikbaar zijn, durft de brandweer niet te zeggen. "Het was een zeer grote en hevige brand. Het voorste gedeelte is daarbij volledig in de as gelegd. Het is voor de ondernemers vreselijk dat hun levenswerk in vlammen is opgegaan."

Burgemeester Astrid Heijstee heeft de familie bezocht en daarbij haar medeleven uitgesproken, laat een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem weten.